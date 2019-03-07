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08:15 07.03.2019

Глава Минфина КНР предупредил местные власти о нарастании бюджетной нагрузки

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Глава Минфина КНР предупредил местные власти о нарастании бюджетной нагрузки

Министр финансов КНР Лю Кунь заявил, что в текущем году местные власти должны быть готовы к некоторому сокращению региональных бюджетов.

На пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) он пояснил, что причиной может стать снижение налоговых поступлений в связи с тем, что государством на текущий год предусмотрено облегчение налогового бремени.

По словам Лю Куня, некоторые районы стран уже испытывают определенные трудности из-за нехватки средств для выплаты заработной платы, вложений в социальную сферу.

В 2019 году Китай планирует снизить налоговую нагрузку на предприятия на 2 трлн юаней (около $300 млрд), заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии ВСНП.

"Необходимо проводить как инклюзивную, так и структурную политику сокращения налогообложения, акцентируя внимание на смягчении налогового бремени обрабатывающей промышленности, малых и микропредприятий", - сказал он.

По его словам, с 16% до 13% будет снижена действующая ставка НДС для обрабатывающей промышленности, для транспортной и строительной сфер она уменьшится с 10% до 9%.

Теги: #бюджет #китай #регионы #минфин
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