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17:26 06.03.2019

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко

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Турецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся в Украине и вскоре начнутся их испытания, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции (Реджепом Эрдоганом – ИФ). Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и и обороны Украины в среду в Киеве.

Как сообщалось, 4 ноября 2018 года в ходе официального визита в Республику Турция президент П.Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

12 января 2019г украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2

По словам П.Порошенко, соглашение между "Укрспецэкспортом" и Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме выскотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук, комментируя подписание договора.

Теги: #порошенко #турция #беспилотники
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