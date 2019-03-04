События

20:22 04.03.2019

Украинские морпехи осуществили воздушное десантирование с полным боевым снаряжением на одном из полигонов в Николаевской области

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Украинские морпехи осуществили воздушное десантирование с полным боевым снаряжением на одном из полигонов в Николаевской области

Над Терновским полигоном (Николаевская обл.), бойцы бригады морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины осуществили очередное десантирование сразу из двух транспортных самолетов типа АН-26.

"Более сотни морских пехотинцев выполнили десантирование с полным боевым снаряжением с высоты 600 метров", - сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ на странице в соцсети Фейсбук.

По словам начальника воздушно-десантной подготовки бригады морской пехоты, такая программа позволяет военнослужащим совершать прыжки в сложных метеорологических условиях, на дальние расстояния и немедленно приступать к выполнению боевой задачи при необходимости сразу же после приземления.

"В целом личный состав в полной мере справился с поставленной задачей, несмотря на сложные погодные условия", - говорится в информации.

Теги: #всу #морпехи #десант #николаевщина
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