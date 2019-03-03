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12:26 03.03.2019

В Луганской области задержан пособник боевиков – Нацгвардия

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В Луганской области задержан пособник боевиков – Нацгвардия

Сотрудники Национальной гвардии Украины задержали в Луганской области гражданина, причастного к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, сообщает группа информации и коммуникации Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"На днях во время несения службы на блокпосту дежурная смена 3-й оперативной бригады задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями. Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что гражданин подлежит задержанию, как подозреваемый в причастности к НВФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства внутренних дел Украины в воскресенье.

Гражданин был задержан и доставлен в Беловодский отдел Национальной полиции.

Теги: #оос #нацгвардия
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