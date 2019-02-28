Глава КС поддерживает скорейшее принятие нового закона о незаконном обогащении

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук выступает за скорейшее принятие нового закона, регулирующего норму о незаконном обогащении, и отмечает, что он должен базироваться на двух ключевых моментах, которых не было в прежней норме.

Журналистам в четверг в Киеве С.Шевчук отметил, что Конституционный суд при принятии этого решения не высказывался категорически, а лишь указал на то, что норма, которая была сформулирована, не соответствует Конституции, и ключевой момент, который должен быть соблюден – это принцип презумпции невиновности.

По его словам, для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, Верховной Раде следует как можно скорее принять новый закон.

"Я знаю, что уже подан проект, и есть предыдущие проекты, которые позволяют выписать состав преступления о незаконном обогащении, при условии соблюдения Конституции. Сейчас это, как я понимаю, необходимо сделать депутатам", - сказал С.Шевчук.

Комментируя подачу президентом законопроекта, который регулирует норму УК о незаконном обогащении, и конкретизируя, каким образом должна быть сформулирована статья УК, чтобы она отвечала Конституции, глава КС сказал: "Я могу просто назвать два основных момента, на мой взгляд: незаконность обогащения должно доказывать государство, и это должно базироваться на доказательствах – нельзя привлечь человека к ответственности при отсутствии доказательств".

При этом он уточнил, что суд не отменял нормы о незаконном обогащении как таковой, и не отменял самую идею привлечения к ответственности за такие действия.

Вместе с тем С.Шевчук пояснил, что после обнародования решения КС о неконституционности эта норма утрачивает действие.