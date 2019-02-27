События

16:14 27.02.2019

В деле о закупках вооружения Генпрокуратура расследует неуплату налогов на 22 млн грн, а НАБУ установит наличие расхищения – Луценко

3 мин читать
В деле о закупках вооружения Генпрокуратура расследует неуплату налогов на 22 млн грн, а НАБУ установит наличие расхищения – Луценко

Генеральная прокуратура Украины расследует факт неуплаты налогов в сумме 22 млн грн компанией "Оптимумспецдеталь", а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в свою очередь по подследственности установит имело ли место расхищение, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Если политический ажиотаж, поднятый в Верховной Раде, и разглашение данных досудебного следствия не помешают нам, то мы продолжим допросы, которые идут в последнее время, и после окончательного установления убытков Государственной фискальной службой, вручим подозрение, арестуем при необходимости имущество и привлечем к уголовной ответственности через суд всех, кто задействован в этих схемах", - сказал Ю.Луценко на брифинге в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что объем убытков от неуплаты налогов составляет 22 млн грн, и считает, что эту сумму удастся вернуть в бюджет.

Генпрокурор выразил надежду на то, что НАБУ в рамках своей компетенции также даст ответ обществу в этом деле, а в данном случае речь идет о возможном расхищении средств в особо крупных размерах, а также оценка деятельности руководителей оборонпрома.

Ю.Луценко пояснил, что в полномочиях Генпрокуратуры – дать оценку убыткам, нанесенным бюджету в результате неуплаты налогов из-за использования фиктивных по сути предприятий контрагентов.

"Если говорить простым языком, то предприятие действительно поставляло узлы и агрегаты… У меня вопрос только один – когда люди "Оптимумспецдеталь" получили средства, уплатили ли они налоги? Утверждаю – нет, не уплатили, они использовали фиктивные предприятия для перевода денег в наличные и разделили между собой, в связи с этим наша задача вернуть в бюджет неуплаченные налоги", - подчеркнул он.

По его словам, в ближайшие дни Генпрокуратура ожидает окончательных подсчетов от ГФС относительно суммы убытков.

"Эта сумма будет предъявлена в подозрении руководству "Оптимумспецдеталь", и мы сделаем все, чтобы эта сумма вернулась в госбюджет", - отметил Ю.Луценко.

Он также добавил, что у следствия нет информации о том, что какие-то детали вышли из строя в ходе эксплуатации, никаких жалоб от военных не поступало.

Генпрокурор рассказал, что следствие допросило руководителя "Оптимумспецдеталь" Владимира Волохача. "Он признал, что имел дело с фиктивными структурами, а реальным собственником, который руководил этими предприятиями, по собранным нами доказательствам, был господин Рогоза (Андрей Рогоза - ИФ), который фактически организовывал работу, доставку деталей, их обработку на предприятие "Ренал" и в дальнейшем продажу оборонному комплексу", - сказал генпрокурор.

При этом Ю.Луценко добавил: "К этим двум должностным лицам в рамках нашей подследственности есть вопросы по неуплате налогов".

На своей странице в соцсети Фейсбук по этому поводу Ю.Луценко написал: "Бездумная распродажа военной техники в период до 2014 года привела к острой нехватке запасных частей и узлов для ремонта танков, БТР, артиллерии и тому подобное. Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Теги: #луценко #набу #гпу #гладковский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 27.02.2019
ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

15:18 27.02.2019
У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

15:14 27.02.2019
Решение КС по статье УК о незаконном обогащении было ожидаемым, отмечает Луценко

Решение КС по статье УК о незаконном обогащении было ожидаемым, отмечает Луценко

14:56 27.02.2019
У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

У Генпрокуратуры нет производств по какому-либо кандидату в президенты – Луценко

14:45 27.02.2019
ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

13:44 27.02.2019
ВСК Рады по расследованию коррупции президента должна быть создана немедленно - Тимошенко

ВСК Рады по расследованию коррупции президента должна быть создана немедленно - Тимошенко

13:12 27.02.2019
Порошенко предложит Раде вернуть в УК статью о незаконном обогащении - И.Луценко

Порошенко предложит Раде вернуть в УК статью о незаконном обогащении - И.Луценко

13:05 27.02.2019
Гриценко: Гладковський должен быть немедленно арестован

Гриценко: Гладковський должен быть немедленно арестован

11:48 27.02.2019
Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

11:25 27.02.2019
Детективы НАБУ начали досудебное расследование по части изложенных журналистами фактов о коррупции в "оборонке"

Детективы НАБУ начали досудебное расследование по части изложенных журналистами фактов о коррупции в "оборонке"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит прекращением сотрудничества с МВФ – общественные организации

В Киеве эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

ГБР в четверг вызывает на допрос нардепа Дубиля по делу о подкупе избирателей – Луценко

Украинская делегация покинула заседание ТКГ из-за оскорбительных высказываний представителей ОРДЛО

Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

ПОСЛЕДНЕЕ

Отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит прекращением сотрудничества с МВФ – общественные организации

Информация о минировании Харьковского горсовета не подтвердилась

В Киеве эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

Харьковский горсовет поддержал приостановленные судом решения о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте

Погода порадует украинцев в последний день февраля теплой, но ветреной погодой

И.Геращенко удалила пост о срыве встречи родственников военнопленных моряков на эсминце США

Украинская делегация покинула заседание ТКГ из-за оскорбительных высказываний представителей ОРДЛО

Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

Более 20 человек погибли, около 50 пострадали при пожаре на станции в Каире - СМИ

СБУ провела обыски в охранной компании, соучредителем которой является священник УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА