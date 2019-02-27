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15:14 27.02.2019

Решение КС по статье УК о незаконном обогащении было ожидаемым, отмечает Луценко

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Решение КС по статье УК о незаконном обогащении было ожидаемым, отмечает Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поддерживает инициативу президента Украины Петра Порошенко о законодательном закреплении реальной ответственности за незаконное обогащение после ознакомления с заключением Конституционного суда о признании статьи 368-2 УК "незаконное обогащение" неконституционной.

"Решение Конституционного суда Украины не является большой неожиданностью, специалисты в области права знают, что наш фантастический комитет по антикоррупционной деятельности Верховной Рады подготовил текст закона, который не отвечает практике юридического применения", - рассказал Ю.Луценко на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, подтверждением этому является тот факт, что Национальное антикоррупционное бюро Украины по этой статье не может привлечь к ответственности ни одного человека.

"Юристы называют такие статьи "мертвыми". То есть такими, которые нельзя применить на практике. Поэтому высказывать претензии Конституционному суду могут только те, кто тщательно не вчитывался в документ", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор заявил: "Я поддерживаю точку зрения президента о том, что сразу после ознакомления с заключением Конституционного суда, после анализа того, на что он ссылается, и какие нормы не отвечают Конституции, глава государства намерен немедленно внести в парламент новый законопроект, который будет действенным, эффективным, чтобы незаконное обогащение в нашей стране наказывалось, не на словах, как сегодня, а на деле".

Теги: #луценко #обогащение #гпу #закон
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