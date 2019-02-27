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10:24 27.02.2019

Жюри Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Иньярриту

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Жюри Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Иньярриту

Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит международное жюри 72-го Каннского кинофестиваля, сообщила пресс-служба кинофорума в среду.

"Впервые в истории Каннского кинофестиваля его жюри возглавит мексиканский режиссер. Канны представляют кино всех видов и жанров, и благодаря присутствию создателя картины "Вавилон" это решение будет более чем символичным", - отметили в пресс-службе фестиваля.

В свою очередь А.Г.Иньярриту отметил, что быть главой жюри для него - большая честь. "Каннский кинофестиваль был для меня очень важен с самого начала карьеры. Я рад и взволнован вернуться сюда в качестве главы жюри. Члены жюри с радостью и ответственностью станут свидетелями новых работ кинематографистов со всего мира", - приводятся слова режиссера в сообщении.

А.Г.Иньярриту стал первым мексиканским режиссером, который получил "Оскар" за лучший фильм ("Бердмэн" в 2015 году), и третьим по счету режиссером, которому когда-либо удавалось получить два "Оскара" подряд за режиссуру (2015, 2016).

Теги: #канны #фестиваль #кино
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