Права избирателей на выборах в Молдавии в основном соблюдались, но были недостатки - ЕС

Власти Молдавии должны устранить все недостатки, выявленные наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ в ходе парламентских выборов, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Согласно предварительным выводам миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, выборы были "конкурентными, и основные права в целом соблюдались". Тем не менее, в течение всей кампании и в день выборов отмечались недостатки, в частности, "заявления о давлении на государственных служащих, убедительные признаки подкупа голосов и злоупотребления государственными ресурсами", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В нем сообщается, что миссия также отметила, что "контроль и владение СМИ политическими игроками ограничивают диапазон точек зрения, представляемых избирателям".

"Все недостатки, выявленные миссией БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, должны быть устранены на основе рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ с учетом будущих выборов на всех уровнях", - подчеркнул представитель ЕВС.

Он указал на то, что Европейский союз внимательно следил за всем избирательным процессом, включая избирательную кампанию и день выборов, и "будет продолжать внимательно следить за событиями после выборов, чтобы оценить их влияние на демократию и плюрализм в Республике Молдова".

"Европейский союз поддерживает усилия по укреплению демократии в Республике Молдова и подчеркивает, что уважение воли избирателей является одним из основополагающих демократических принципов", - сказано в заявлении.

В нем объясняется, что партнерство Европейского союза с Республикой Молдова будет по-прежнему сосредоточено на создании ощутимых преимуществ для граждан страны. В этом духе Европейский союз полон решимости сотрудничать с теми силами в Республике Молдова, "которые поддерживают процесс реформ, лежащий в основе Соглашения об ассоциации, в частности, в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами, независимо от политической принадлежности, обеспечения независимости судебной власти и деполитизации государственных институтов".

"Мы будем продолжать основывать наши отношения с Республикой Молдова на принципах обусловленности и уважения верховенства права и демократических стандартов", - заявил представитель ЕВС.