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19:40 25.02.2019

Большинство американцев считает, что лидеры других стран не уважают Трампа - опрос

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Большинство американцев считает, что лидеры других стран не уважают Трампа - опрос

Меньше трети американцев считают, что президент США Дональд Трамп пользуется уважением лидеров иностранных государств, говорится в опросе Gallup, опубликованном в понедельник.

Так, 31% опрошенных заявил, что лидеры других стран уважают президента США. 65% опрошенных сказали, что, по их мнению, лидеры иностранных государств "не слишком уважают" Д.Трампа. При этом не уточняется, о каких именно лидерах идет речь.

Число американцев, считающих, что к Д.Трампу не проявляют уважения, сократилось по сравнению с 2017 годом - тогда так считали 67%.

Среди республиканцев заявляют об уважении иностранных лидеров к Д.Трампу 65%, в то время как среди демократов - 2%.

Во время президентства Барака Обамы число тех, кто считал, что иностранные лидеры проявляют уважение к американскому лидеру, было выше: в 2009 году так считали 67% опрошенных, а в 2015 году - 37%.

Также авторы опроса узнали у американцев, как, по их мнению, в мире оценивают США. В результате, 58% респондентов заявили, что США в мире оценивают положительно, а 41% считают, что к США относятся неблагосклонно. Эта оценка стала самой высокой с 2003 года, отмечает издание The Hill.

Такая разница в отношении к оценке президента и оценке страны может быть связана с "турбулентными отношениями, которые охарактеризовали внешнюю политику США даже с некоторыми союзниками, такими как Великобритания, Канада и Германия" при Д.Трампе, отмечают авторы опроса. Они также предполагают, что такая низкая оценка уважения Д.Трампа в мире может быть также связана и с низкими рейтингами президента в США, говорится в опросе.

В опросе приняли участие 1016 граждан США в период с 1 по 10 февраля.

Теги: #президент #сша #отношение #опрос
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