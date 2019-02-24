Три грузовика с гумпомощью на границе Венесуэлы и Колумбии охвачены огнем

На границе Колумбии и Венесуэлы горят три грузовика, перевозившие гуманитарную помощь на венесуэльскую территорию, передает в субботу латиноамериканское телевидение.

Огонь вспыхнул после того, как венесуэльские военные воспользовались слезоточивым газом. В итоге все три грузовика сгорели.

Ранее в субботу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о том, что фурам с гуманитарной помощью из Колумбии удалось проехать на территорию Венесуэлы.

Венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.