Гастролировавшие в РФ артисты не могут участвовать в финале нацотбора на "Евровидение" – вице-премьер Кириленко

Вице-премьер, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко считает, что артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, УЖЕ стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал министр в субботу в Twitter.

"Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный ОБЩЕСТВЕННЫЙ резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение-2019"", - подытожил он.

В.Кириленко поддержал как "обоснованную позицию" обнародованное общественным движением "Відсіч" заявление, в котором утверждается, что трое из шести финалистов нацотбора на "Евровидение-2019" (MARUV, YUKO, ANNA MARIA) являются "откровенными коллаборационистами".

В субботу вечером пройдет финал нацотбора на "Евровидение-2019". В нем участвуют по итогам полуфиналов: Freedom Jazz; MARUV; YUKO; KAZKA; ANNA MARIA, а также Brunettes shoot Blondes.