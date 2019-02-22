В деле по обвинению Януковича в госизмене защитник обратился в суд с заявлением об исправлении "описок" в приговоре

В деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича защитник Александр Байдик обратился в суд с заявлением об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре, сообщил Оболонский районный суд. Киева.

"Защитник просит районный суд Киева исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу В.Ф.: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, защитник просит районный суд Киева исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с В.Януковича с 98тыс. 561 грн 20 коп на 58 тыс. 521 грн 20 коп.

"Районный суд г.Киева решает вопрос о необходимости назначения судебного заседания для рассмотрения заявления защитника", - сообщается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Срок наказания В.Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

Приговор суда не вступил в законную силу и обжалован стороной защиты.