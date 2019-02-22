Синод Румынской православной церкви даст оценку ПЦУ после решения вопроса румынских приходов на Буковине

Священный синод Румынской православной церкви озвучит свою официальную позицию о церковной ситуации в Украине после решения ряда вопросов, в частности, консультаций с румынскими православными на территории Украины о сохранении этнической и языковой идентичности.

Как сообщила пресс-служба Румынского патриархата, на заседании 21 февраля Священный синод Румынской православной церкви среди прочего рассмотрел вопрос украинской автокефалии.

Синод констатировал, что проблема церковного единства в Украине в настоящее время полностью не решена, потому что "существует большое количество русского этнического населения, которое поддерживает прямые контакты с Московским патриархатом".

"Для конкретного и правильного решения Священного синода Румынской православной церкви на предстоящей сессии синода приоритет будет отдан тому факту, что в Украине существует 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, в подчинении Украинской православной Церкви (Московского патриархата). Необходимо провести реальные консультации с этими румынскими православными, которые заинтересованы в сохранении своей этнической и языковой идентичности", - говорится в сообщении.

По данному вопросу необходимо получить письменные гарантии от церковного руководства и власти Украинского государства, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться, а эти румынские православные будут иметь возможность объединиться в Румынский православный викариат и развивать духовные связи с Румынским патриархатом на родном (румынском) языке.

Кроме того, Румынский патриархат попросит Вселенский патриархат прояснить "проблему неканонических иерархов и священников на западе, которые принадлежали к бывшему Киевскому патриархату".

После упомянутых выше консультаций Священный синод Румынской православной церкви выскажет свою официальную позицию относительно ситуации с православием в Украине.