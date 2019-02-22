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09:53 22.02.2019

В Украине изменили порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление

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В Украине изменили порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление

Кабмин министров Украины внес ряд изменений в порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление.

"Правительство приняло в новой редакции порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление. Документом установлен перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление (отдельно для детей, имеющих родителей, и детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки)", - говорится в постановлении правительства №117 от 20 февраля.

Кроме того, документом предусмотрено: представление организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и места пребывания; сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в пути следования; обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета; предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Также установлены дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украине).

Теги: #дети #отдых #граница #путешествия #кабмин
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