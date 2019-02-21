Порошенко посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрбрига в Люблине

Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентами Польши и Литвы посетит штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрбрига в Люблине (Польша) 22 февраля этого года, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"22 февраля 2019 президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша (г. Люблин) с целью посещения штаб-квартиры литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг и встречи с ее личным составом" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

У главы украинского государства запланировано участие в трехстороннем саммите с президентами Литвы и Польши.

"Во время пребывания в Люблине глава государства проведет трехсторонний саммит с президентами Польши и Литовской Республики А. Дудой и Д.Грибаускайте" – подытожили в администрации президента Украины.