События

19:35 21.02.2019

Украина намерена выдворить "вора в законе" "Тенго Гальского"и запретить ему въезд до 2037 года

1 мин читать
Украина намерена выдворить "вора в законе" "Тенго Гальского"и запретить ему въезд до 2037 года

Украинские правоохранители задержали в Киеве "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский", которому запрещен въезд в страну. Решается вопрос о его выдворении и запрете въезда на 18 лет.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева, установлено, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге криминальными "авторитетами" и получил статус "вора в законе". В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 года задерживался правоохранителями в Киеве, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.

"Недавно "Тенго Гальский" прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные "сходки", распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации отдела коммуникации, решается вопрос о принудительном возвращении "вора в законе" в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).

Теги: #грузия #вор #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 21.02.2019
Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступил в силу

Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступил в силу

10:30 20.02.2019
Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступит в силу 21 февраля

Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступит в силу 21 февраля

13:33 19.02.2019
Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

13:24 19.02.2019
Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

13:12 19.02.2019
ЕИБ выделил Грузии кредит на 250 млн евро для строительства участков автомагистрали Восток-Запад

ЕИБ выделил Грузии кредит на 250 млн евро для строительства участков автомагистрали Восток-Запад

10:13 18.02.2019
Деятельность религиозной организации в Украине может быть прекращена по решению суда в случае отказа переименоваться по закону

Деятельность религиозной организации в Украине может быть прекращена по решению суда в случае отказа переименоваться по закону

14:13 17.02.2019
Грузия может стать "мостом", способствующим росту грузооборота между ЕС и Китаем - премьер

Грузия может стать "мостом", способствующим росту грузооборота между ЕС и Китаем - премьер

10:36 16.02.2019
На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение, которое относят к эпохе эллинизма

На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение, которое относят к эпохе эллинизма

18:19 15.02.2019
Украинцы в первый день работы нового закона о валюте купили онлайн около $4 млн

Украинцы в первый день работы нового закона о валюте купили онлайн около $4 млн

05:24 14.02.2019
Министр обороны Грузии обсудил с генсеком НАТО вопросы обеспечения безопасности в регионе Черного моря и совместные учения

Министр обороны Грузии обсудил с генсеком НАТО вопросы обеспечения безопасности в регионе Черного моря и совместные учения

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Москалькова заявила, что не уполномочена заниматься вопросами обмена - Денисова

Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор"

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

Порошенко: большая честь получить награду "Международный государственный деятель"

Порошенко во время панихиды по героям Небесной Сотни призвал помнить об ответственности перед ними

ПОСЛЕДНЕЕ

Приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа Манафорту будет вынесен 8 марта

Трамп и Ким Чен Ын планируют личную встречу во Вьетнаме - администрация США

Украинских туристов в Японии в 2018 году стало больше на 30% после упрощения визового режима - посол на встрече с Аваковым

В Украине частные нотариусы проведут забастовку 25 февраля – Нотариальная палата

Боевики бьют на Донбассе из запрещенного вооружения

Москалькова заявила, что не уполномочена заниматься вопросами обмена - Денисова

В УПЦ (МП) не видят оснований для смены названия

Генштаб ВСУ сообщает о попытке поджога на одном из арсеналов

В Православную церковь Украины перешли 36 общин УПЦ (МП) из 12 тысяч, утверждает архиепископ Климент

Двое солдат-срочников получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области - 72 ОМБр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА