Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за законодательное урегулирование создания муниципальной стражи без возможности создания муниципальных военных формирований.

"Я считаю, что этот вопрос должен быть на повестке дня, должен быть решен, при условии того, что мы полностью ликвидируем какие-либо риски создания муниципальных военных формирований", - сказал В.Гройсман в ходе общего собрания Ассоциации объединенных территориальных громад в четверг в Киеве.

Кроме того, премьер добавил, что такой проект можно стартовать с небольших населенных пунктов, а далее распространиться на большие города.

В качестве успешного примера реализации такой стражи В.Гройсман привел созданное в Виннице коммунального предприятия "Муниципальная полиция".

Как сообщалось, в мае 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о муниципальной страже.