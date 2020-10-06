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19:52 06.10.2020

Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей – нардеп Геращенко

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Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей – нардеп Геращенко

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, сообщает нардеп Ирина Геращенко ("Евросолидарность").

"Коллеги София Федина Михаил Бондарь и Николай Величкович сегодня полдня провели в апелляционном суде, где в очередной раз рассматривался вопрос изменения меры пресечения Андрею Антоненко. В очередной раз заявления о готовности принять Рифа на поруки. К сожалению, суд оставил Андрея под стражей ... не приняли во внимание даже все несуразности экспертиз", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Вместе с тем, как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, после судебного заседания группа лиц препятствовала выезду с территории суда специального автотранспорта, а впоследствии перекрыли дорожное движение на ул. Соломенской.

"После судебного заседания группа граждан заблокировала выезд служебного транспорта с территории суда. На просьбы полицейских прекратить противоправные действия они не реагировали, вышли на проезжую часть по ул. Соломенской и перекрыли движение. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию. При этом в момент, когда полицейские создавали коридор для проезда спецавтомобиля, возникла толчея с активными участниками мероприятия. Впоследствии движение транспорта восстановили", - говорится в опубликованном во вторник вечером сообщении.

В столичном главке полиции отметили, что собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям каждого участника.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

12 августа Апелляционный суд Киева на заседании оставил меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей до 14 сентября без изменений.

11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

28 сентября был определен состав суда присяжных, который будет слушать по существу дело по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета.

Теги: #антоненко #стража #суд
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