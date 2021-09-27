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16:22 27.09.2021

Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

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Суд смягчил меру пресечения для Антоненко, избрав домашний ночной арест

Шевченковский районный суд Киева смягчил домашний арест для обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

"Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично. Изменить Антоненко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на домашний арест в определенное время суток с применением электронного средства контроля, запретив оставлять место проживания… в период времени с 23:00 до 6:00", - говорится в определении суда, оглашенном в понедельник.

Срок действия меры пресечения – два месяца, до 27 ноября 2021 года.

Также на Антоненко возложены дополнительные обязательства.

Кроме того, суд продлил на два месяца ночной домашний арест обвиняемой Юлии Кузьменко. Обвиняемой Яне Дугарь суд продлил до 27 ноября срок действия дополнительных обязательств.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находилась под круглосуточным домашним арестом, затем суд его заменил на ночной домашний арест. На Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Теги: #антоненко #домашний_арест
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