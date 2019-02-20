Мангер уже дважды отказался дать показания, не желает помочь установлению истины в деле об убийстве Гандзюк – СБУ

В Службе безопасности Украины информируют, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, несмотря на неоднократные заявления о готовности давать показания следствию, уже дважды во время проведения допросов отказался их давать.

Как напоминает пресс-центр СБ Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, в ходе судебного заседания В.Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрения в совершении организации убийства Е.Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы Даниила Доценко, а также пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

"Однако, 15 февраля 2019г во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст.63 Конституции Украины. Более того, 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, поводы, повторно отказался их давать", - сообщает пресс-центр СБУ.

В украинской спецслужбе считают, что такая позиция В.Мангера противоречит сделанным им заявлениям во время судебного разбирательства и "свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательном уклонении от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа".

Вместе с тем, орган досудебного расследования призывает сторону защиты председателя Херсонского облсовета не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины, а, следуя своим процессуальным обязанностям, способствовать реализации задач уголовного судопроизводства".