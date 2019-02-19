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18:50 19.02.2019

Шемета решил не продлевать контракт на должности бизнес-омбудсмена

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Шемета решил не продлевать контракт на должности бизнес-омбудсмена

Альгирдас Шемета сообщил наблюдательному совету Совета бизнес-омбудсмена о решении не продлевать контракт на должности бизнес-омбудсмена, набсовет намерен избрать нового главу организации.

"Альгирдас сказал, что выполнил свою миссию – создал организацию, которая эффективно защищает законные права бизнеса в Украине. Набсовет Совета бизнес-омбудсмена теперь будет выбирать нового бизнес-омбудсмена, в соответствии с регламентому нашей организации", – сообщил пресс-служба Совета во вторник.

Контракт А.Шеметы заканчивается в мае этого года.

А.Шемета назначен на должность бизнес-омбудсмена по борьбе с коррупцией в Украине в конце 2014 года. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.

Теги: #шемета #бизнес_омбудсмен
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