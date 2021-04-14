Бизнес-омбудсмен отмечает рост жалоб по налоговым вопросам в 2020 году

Совет бизнес-омбудсмена (СБО) в 2020 году получил 1,19 тыс. жалоб от бизнеса на действия Государственной налоговой, таможенной и фискальной служб, что на 120 обращений больше по сравнению с 2019 годом, а в целом количество полученных обращений в минувшем году увеличилось на 91 - до 1,73 тыс.

"За 2020 год Совет бизнес-омбудсмена получил 1737 жалоб и завершил расследование 1159 дел, что соответственно на 9% и 2% больше по сравнению с 2019 годом", – указал СБО в годовом отчете, обнародованном в среду.

При этом жалобы по налоговому блоку составили 64%, на действия правоохранителей - 12%, на действия государственных регуляторов – 5%, по таможенным вопросам – 4%, указано в отчете.

"Несмотря на мораторий на большинство налоговых проверок и сокращение жалоб по этому предмету, количество обращений бизнеса по налоговым вопросам в общем возросло на 14% по сравнению с 2019 годом (с 981 до 1117 жалоб). В частности, втрое возросло количество жалоб по блокировке налоговых накладных (с 95 до 273), на 63% – по внесению в списки рисковых налогоплательщиков (с 127 до 207), на 36% – на невыполнение решений суда о регистрации налоговых накладных (с 108 до 147)", – констатируют в Совете бизнес-омбудсмена.

Согласно данным бизнес-омбудсмена, большинство жалоб в 2020 году подали украинские компании (89%), преимущественно – представители малого и среднего бизнеса (76%). Традиционно наиболее активными по количеству поданных обращений были представители оптовой торговли (26%), производства (12%), агробизнеса (12%), недвижимости (11%) и частные предприниматели (10%).

Работа Совета с госорганами и его рекомендации повлияли, в частности, на запуск механизма информирования предприятия о причинах его внесения в списки рисковых налогоплательщиков и способах выйти из них. Помимо этого, возобновилась регулярная работа Экспертного совета по вопросам подготовки обобщающих налоговых консультаций, возобновились показатели системы электронного администрирования НДС у плательщиков, регистрация которых была аннулирована и впоследствии возобновлена.

Как указал бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий, Совет ожидает регистрации новой редакции законопроекта о бизнес-омбудсмене.

"Новая версия законопроекта об учреждении бизнес-омбудсмена, учитывающая все ключевые замечания депутатов и стейкхолдеров, ожидает регистрации в Верховной Раде. Закон должен стабилизировать деятельность СБО, урегулировать его сотрудничество с жалобщиками и государственными органами, а также чётко определить права и обязанности институции", – цитирует Свенчицкого пресс-служба.