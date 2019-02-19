НБУ вводит в обращение банкноты номиналом 500 грн с подписью председателя центробанка Смолия

Национальный банк Украины (НБУ) с 22 февраля вводит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года с подписью председателя центробанка Якова Смолия и отображением на них года выпуска.

Как говорится в сообщении на веб-сайте НБУ, введение в обращение этих банкнот проводится с целью обеспечения наличного обращения в пределах планового на 2019 год выпуска взамен изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.

При этом банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 грн образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.