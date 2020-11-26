Экономика

11:52 26.11.2020

НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту в честь космонавта Каденюка

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НБУ выпустил первую вертикальную сувенирную банкноту в честь космонавта Каденюка

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины".

Согласно сообщению на сайте регулятора в четверг, тираж банкноты составляет 50 тыс. шт., в том числе 40 тыс. шт. – в сувенирной упаковке.

Указывается, что банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в том числе оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего).

Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками). В толщу бумаги параллельно меньшей стороне банкноты введена 1,5-миллиметровая защитная лента, а также защитные волокна, которые приобретают флуоресцентное свечение под действием ультрафиолетовых лучей.

Нацбанк уточняет, что приобрести банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины" можно будет в пунктах продажи НБУ и в банках-дистрибьюторах, к которым относятся Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.

 

Теги: #банкнота #нбу #каденюк #космонавт
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