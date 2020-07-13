Экономика

10:17 13.07.2020

Правление НБУ на встрече с президентом подчеркнуло важность неизменности политики центробанка – Рожкова

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Правление НБУ на встрече с президентом подчеркнуло важность неизменности политики центробанка – Рожкова

Правление Национального банка Украины (НБУ) на встрече, организованной президентом Владимиром Зеленским после отставки главы НБУ Якова Смолия, подчеркнуло важность сохранения неизменности политики центробанка, сообщила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Конкретные фамилии с нами не обсуждались. Мы говорили скорее о том, что для рынка - и внутреннего, и внешнего - очень важна неизменность политики НБУ", – прокомментировала она встречу в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Рожковой, члены правления также назвали Зеленскому качества, которыми должен обладать потенциальный кандидат на должность главы Нацбанка.

"По нашему мнению, во-первых, это должен быть профессионал, который будет согласен со стратегическим видением реформ Нацбанка. Во-вторых, это должен быть технократ без политических амбиций. В-третьих, это должен быть человек с железными нервами. Мы надеемся, что президент выберет достойного кандидата", – отметила и.о. главы НБУ.

Как сообщалось, накануне отставки, которую Смолий объяснил политическим давлением, он встречался с президентом и советовал ему выбрать нового главу Нацбанка среди своих заместителей.


Полностью текст интервью с и.о. главы НБУ Екатериной Рожковой читайте вскоре на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #рожкова #нбу #смолий
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