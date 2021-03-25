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17:12 25.03.2021

Банк Англии представил новую банкноту в 50 фунтов с портретом Алана Тьюринга

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Банк Англии представил новую банкноту в 50 фунтов с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии в четверг представил дизайн новой банкноты номиналом 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг.

Банкнота поступит в оборот 23 июня - в день рождения Тьюринга, сообщается в пресс-релизе британского ЦБ.

Это заключительный этап перехода от бумажных купюр к полимерным, который начался в 2016 году и обусловлен в первую очередь вопросами безопасности. Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.

Полимерные деньги сложнее подделать, разорвать или повредить другим способом. Кроме того, они хорошо отталкивают грязь и воду. В результате купюры, напечатанные на полимерном материале, смогут прослужить в 2,5 раза дольше нынешних.

Бумажные банкноты останутся в обороте еще на некоторое время, после чего их можно будет обменять в банках на новые купюры.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины "Энигма" (Enigma) во время Второй мировой войны. Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров. В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

"Тьюринг наиболее известен своей работой по взлому шифра, которая помогла положить конец Второй мировой войне. Однако помимо этого он был ведущим математиком, биологом и первопроходцем компьютерной науки, - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли. - Выбрав его как лицо нашей 50-фунтовой банкноты, мы отдаем должное его достижениям и всем тем ценностям, которые он символизирует".

Теги: #банкнота #банк #англия
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