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02:27 17.02.2019

Лучшими актёрами и актрисой на Берлинале признали артистов китайского фильма "Прощай, мой сын"

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Лучшими актёрами и актрисой на Берлинале признали артистов китайского фильма "Прощай, мой сын"

Жюри основного конкурса 69-го Берлинале наградило "Серебряным медведем" артистов китайского фильма "Прощай, мой сын", передаёт корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения победителей проходит в субботу вечером в Берлинале Паласт.

Лучшими актерами стали артисты китайского фильма "Прощай, мой сын". Жюри отметило "Серебряным медведем" Ван Цзиньчун и Юн Мэй.

В фильме рассказано как супружеская пара переживает потерю сына, а также повествует про китайскую политику, по которой одна семья может иметь только одного ребёнка.

За лучшую режиссуру "Серебряным медведем" была награждена Ангела Шанелек. Ее экзистенциальная драма "Я была дома, но..." рассказывает про таинственное исчезновение 13-летнего мальчика, мать-одиночку и ее взаимоотношения с ее детьми.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Для участия в основном конкурсе Берлинале в этом году было заявлено 17 картин. Но затем, как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, по техническим причинам из списка был исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда". Таким образом, на "Золотого" и "Серебряного" медведей претендовали 16 фильмов.

 

Теги: #признание #кинофестиваль #фильм #германия
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