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16:20 14.02.2019

Российские силовики провели обыски в домах крымских татар в пгт Октябрьское, задержаны три человека

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Российские силовики провели обыски в домах крымских татар в пгт Октябрьское, задержаны три человека

 Российские правоохранители в четверг провели обыски в домах нескольких крымских татар в пгт Октябрьское, задержаны три человека в рамках дела о деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщается на странице в Фейсбуке сообщества "Крымская солидарность", были задержаны Эскендер Абдулганиев, Рустем Эмирусеинов и Арсен Абхаиров.

"Как стало известно, на всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир", - говорится в сообщении.

Судебное заседание по избранию меры пресечения всем троим назначено на 15 февраля.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала эти задержания. "Российские оккупационные силы продолжают преследовать активистов - крымских татар, которые выступают против незаконной оккупации их родины, … в принудительных обысках в Октябрьском. Нужен срочный международный ответ, чтобы остановить злоупотребления в отношении прав человека", - написала она в микроблоге в Твиттере.

Теги: #крым #задержания #татары #мид
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