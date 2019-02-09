На Берлинале второй день продолжаются митинги "желтых жилетов" за повышение зарплаты работникам кинотеатров

В Германии второй день продолжаются митинги "желтых жилетов" перед основными площадками Берлинского кинофестиваля.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", в субботу, несмотря на проливной дождь, более 50 работников кинотеатров расположились в районе Берлинале Паласт, где находятся основные площадки Берлинале. На место также прибыли дополнительные силы полиции, обеспечивающие безопасность.

Участники протестного движения рассказали "Интерфаксу", что выдвигают те же требования, что и накануне, выступая за "достойную оплату труда в кинотеатрах", увеличение почасовой зарплаты работников кинотеатров.

Участники митинга надели желтые жилеты и привлекают к себе внимание криками и свистом.

Из резолюции протестующих, которая накануне появилась в распоряжении "Интерфакса", следует, что они требуют увеличения почасовой зарплаты с 9,19 евро до 12,63 евро.

"90 процентов работников, которые продают билеты, попкорн, помогают посетителям с навигацией, открывают и закрывают кинозалы, заняты частично, и только 10 процентов - на полную ставку. С 2015 года минимальная ставка почасовой заработной платы не пересматривалась. Хотя согласно данным федерального германского правительства, это должно произойти" - отмечается в документе.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".

Киносмотр знаменит тем, что представляет преимущественно авторское и независимое кино, отражающее политическую и социальную повестку.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.