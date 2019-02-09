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13:09 09.02.2019

Портнов из-за санкций подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде

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Портнов из-за санкций подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иски против Министерства иностранных дел Украины, Генеральной прокуратуры, посольства Украины в Канаде и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко за сохранение санкций против него в Канаде.

"Против меня и команды, которую я имею честь возглавлять, развернул юридическую войну Андрей Портнов. В понедельник в Печерском райсуде пройдет первый суд по его искам против МИД, Генпрокуратуры, посольства Украины в Канаде и меня лично", - написал украинский посол А.Шевченко на своей странице в Фейсбук в субботу.

По его словам, Канада остается единственной страной, которая сохраняет санкции против А.Портнова.

"Портнов обжаловал санкции в Верховном суде Канады и проиграл. Теперь он хочет "отыграть" это поражение в судах украинских... Он пытается доказать, что в его проблемах виновны посольство, МИД и Генпрокуратура, которые сообщили Канаде ложь о его преступлениях", - рассказал дипломат.

А.Шевченко отметил, что бывший замглавы АП пытается выставить себя политической жертвой. "Такого подарка он не получит. Мы, в посольстве, профессионально и скрупулезно передаем Канаде информацию от украинских правоохранителей", - проинформировал посол.

Он подчеркнул, что юридическая позиция украинского посольства и правоохранителей твердая и отстранена от частных суждений.

"Это понял канадский суд – рассчитываем на справедливое решение и в Киеве", - резюмировал А.Шевченко.

Теги: #канада #генпрокуратура #янукович #украина #портнов #мид
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