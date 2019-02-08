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18:50 08.02.2019

Еще два боевых катера для ВМСУ заложили на верфи в Киеве

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Еще два боевых катера для ВМСУ заложили на верфи в Киеве

На судостроительном заводе ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) в пятницу состоялась закладка очередных боевых катеров для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в рамках реализации "Стратегии ВМС ВС Украины – 2035", сообщил пресс-центр Командования ВМС на странице в соцсети Facebook.

"Заложенные сегодня по заказу Министерства обороны Украины бронированный артиллерийский катер проекта 58155 (МБАК "Гюрза-М" - ИФ) и десантно-штурмовой катер проекта 58503 (БДШК "Кентавр-ЛК" - ИФ) дополнят силы обороны территориального моря Украины", - сообщил командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко во время закладки катеров.

Он отметил, что это закладка уже 8-го корпуса МБАК и 3-го корпуса БДШК в рамках реализации программы.

"Катера такого типа хорошо зарекомендовали себя в море и на реках, это маневренные и эффективные боевые единицы", - сказал И.Воронченко.

По словам представителей судостроительного завода, строительство заложенных в пятницу катеров предварительно продлится около четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что всего в рамках программы развития ВМСУ намечено дальнейшее строительство бронекатеров типа "Гюрза-М" (до 20 ед.) и десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" (порядка 8 ед.).

МБАК "Гюрза-М" - полностью бронирован, имеет на вооружении пушку, пулемет и ракетные комплексы. Предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе, патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника, защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореплавания.

Водоизмещение "Гюрза-М" - 51,1 тонны, крейсерская скорость - 25 узлов, экипаж – 5 человек, дальность автономного плавания – 900 миль.

БДШК "Кентавр" (проект 58181) разработан предприятием "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев). Является дальнейшим развитием линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М", по сравнению с которыми обладает расширенным функционалом для выполнения специальных задач.

Закладка двух БДШК типа "Кентавр" состоялась 28 декабря 2016 года. 14 сентября 2018 года на заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду первого катера. Тогда сообщалось, что по желанию заказчика – ВМС ВСУ - в ходе строительства в конструкцию корабля были внесены изменения. Водоизмещение катера - 47 тонн, длина - 24,3 м; максимальная скорость - до 50 узлов; дальность плавания - не менее 500 миль; десантовместимость - до 32 человек.

"Кентавр-ЛК" - модернизированный проект. Максимальная скорость в 50 узлов достигается благодаря установленной паре водометных движителей производства компании "Hamilton Jet" (Новая Зеландия).

Вариант вооружения "Кентавр-ЛК" для ВМС Украины предусматривает установку: двух пусковых установок 80-мм реактивной системы залпового огня; двух боевых модулей с пулеметами калибром 12,7 мм и 40 мм гранатометом; систему для дымовых завес.

На десантно-штурмовых катерах установлены твердотельная радиолокационная станция DRS4D-NXT, которая имеет максимальный диапазон дальности в 36 морских миль и минимальный диапазон дальности в 20 метров. Данная РЛС позволяет сопровождать сразу до 100 целей. Также на катере установлен спутниковый терминал Iridium Pilot, что позволяет одновременно обеспечивать до трех независимых линий связи и постоянное подключение к сети передачи данных со скоростью до 134 кбит/сек.

Теги: #катер #вмсу
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