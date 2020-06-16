События

18:03 16.06.2020

СБУ разоблачила командира боевого корабля при попытке передать оборонные сведения спецслужбам РФ

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СБУ разоблачила командира боевого корабля при попытке передать оборонные сведения спецслужбам РФ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины представителям спецслужб РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам", - говорится в сообщении.

Так, полученные сведения мужчина планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в Крыму. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из ВСУ.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

Отмечается, что сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности, отменен его допуск к государственной тайне.

Теги: #спецслужбы_рф #сбу #офицер #вмсу
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