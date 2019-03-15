Командующий ООС проверил боеготовность армейской авиации и корабельно-катерной группировки в Азовском море

В акватории Азовского моря в пределах района проведения операции Объединенных сил на Донбассе тренировка и проверка боевой готовности дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, а также корабельно-катерной группировки ВМСУ и Госпогранслужбы.

"Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил при выполнении задач боевой службы в акватории Азовского моря в пределах района проведения ООС", - сообщает пресс-центр ООС в пятницу на странице в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что в дальнейшем корабли морской компоненты Объединенных сил по сигналу тревоги осуществили выход из пункта базирования в определенный район акватории моря.

"В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня штатного вооружения кораблей по надводной цели. При переходе по морю корабли осуществляли маневры и построение в различные боевые формации - ордер противовоздушной обороны, походный строй кильватера, боевой строй фронта", - рассказали в пресс-центре.

По данным штаба ООС, проверка боевой готовности и тренировка показали "отличную слаженность кораблей и авиации, их способность выполнять боевые задачи точно, метко и в установленные сроки".