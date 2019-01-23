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17:22 23.01.2019

Денисова требует от РФ направить раненых военнопленных моряков ВМСУ в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи – заявление для послов стран ЕС

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Денисова требует от РФ направить раненых военнопленных моряков ВМСУ в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи – заявление для послов стран ЕС

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира… В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года", - опубликовала текст своего заявления Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Украинский омбудсмен обратила вниманием европейских дипломатов на то, что одним из главных вопросов остается состояние раненых моряков, которым, как и всем остальным плененным, в январе 2019г суд в Москве продлил срок содержания под стражей на 3 месяца. "Ни я, ни адвокаты до сих пор не получили подтвержденной медицинскими справками официальной информации о том, какие именно ранения были получены, как осуществлялось лечение и как чувствуют себя украинские моряки.

"По информации адвоката Сергея Бадамшина, который лично видел Василия Сороку 22 января 2019г, моряк требует немедленной медицинской помощи. Функции руки не восстановлены, пальцы не сгибаются, отек не сходит, а в самой руке остались осколки", - написала Л.Денисова.

Кроме того, сообщает она, координатор группы адвокатов Николай Полозов располагает информацией, что раненых моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера готовят к перевозке из медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где отсутствуют возможности для оказания медицинской помощи, хотя их лечение и реабилитация должна продолжаться.

"Призываю страны ЕС усилить давление на российские власти с целью соблюдения ею норм международного гуманитарного права. Настаиваю не только на сохранении, но и на дальнейшем усилении соответствующих санкций... Настаиваю на освобождении украинских военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ, учитывая основополагающие принципы, которые заложены в Женевской конвенции", - написала в своем заявлении Л.Денисова.

Теги: #азовское_море #ес #вмсу #денисова #рф #моряки #военнопленные
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