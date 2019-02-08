Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

В период с 00.00 по 18.00 пятницы боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, вследствие чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще двое бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных погиб и двое получили ранения. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.