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15:18 08.02.2019

Детективы НАБУ подготовили проект подозрения по эпизоду дела, в котором фигурирует Злочевский – директор Бюро

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Детективы НАБУ подготовили проект подозрения по эпизоду дела, в котором фигурирует Злочевский – директор Бюро

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подготовили проект подозрения по одному из эпизодов дела, в котором фигурирует бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"По одному из эпизодов этого дела (в котором фигурирует Н.Злочевский - ИФ) детективы подготовили проект подозрения. И сейчас этот проект находится в Антикоррупционной прокуратуре", - сказал А.Сытник на брифинге в Киеве в пятницу.

Директор Бюро отметил, что, по его мнению, этот проект является обоснованным.

"Надеюсь, что он будет согласован прокурором", - добавил А.Сытник.

Н.Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Н.Злочевский, и в 2015-2016 годах передала эти дела в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Н.Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в феврале 2018 года заявил, что Генпрокуратура не имеет отношения к расследованию уголовных производств, фигурантом которых был Н.Злочевский, но готова содействовать антикоррупционным органам в расследовании дел.

НАБУ сообщило, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях в Минэкологии в тот период, когда его возглавлял Н.Злочевский, получили это дело от Генпрокуратуры по подследственности в конце 2015 года. По версии следствия, злоупотребления имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли.

1 февраля 2018 года в СМИ появилась информация, что Н.Злочевский вернулся в Украину.

Генеральная прокуратура Украины вызывала 23 января 2019 года на допрос Н.Злочевского для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 года по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 и другим статьям УК Украины.

Теги: #набу #сытник #злочевский
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