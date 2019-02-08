Херсонский суд в пятницу рассмотрит продление ареста Вышинского - адвокат

Херсонский городской суд Херсонской области 8 февраля в 13.30 рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Рассмотрения ходатайства следствия о продление срока содержания под стражей Вышинского Кирилла", - написал адвокат К.Вышинского Андрей Доманский в созданном им в соцсети Facebook соответствующем событии "Мониторинг дела Кирилла Вышинского".

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.