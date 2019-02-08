События

11:43 08.02.2019

Херсонский суд в пятницу рассмотрит продление ареста Вышинского - адвокат

1 мин читать
Херсонский суд в пятницу рассмотрит продление ареста Вышинского - адвокат

Херсонский городской суд Херсонской области 8 февраля в 13.30 рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Рассмотрения ходатайства следствия о продление срока содержания под стражей Вышинского Кирилла", - написал адвокат К.Вышинского Андрей Доманский в созданном им в соцсети Facebook соответствующем событии "Мониторинг дела Кирилла Вышинского".

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #вышинский #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 07.02.2019
Судебное заседание по иску Григоришина к Яценюку назначено на 3 апреля

Судебное заседание по иску Григоришина к Яценюку назначено на 3 апреля

12:36 07.02.2019
Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

20:53 06.02.2019
Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

20:52 06.02.2019
Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

17:28 06.02.2019
Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

17:24 06.02.2019
Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

14:11 06.02.2019
Янукович считает вынесенный ему в Украине приговор незаконным и политически мотивированным

Янукович считает вынесенный ему в Украине приговор незаконным и политически мотивированным

13:33 06.02.2019
И.Луценко проиграет иск против А.Гриценко в суде - заявление "Гражданской позиции"

И.Луценко проиграет иск против А.Гриценко в суде - заявление "Гражданской позиции"

12:23 06.02.2019
Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

12:09 06.02.2019
И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб – СМИ

И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб – СМИ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Сум более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% суммы оклада - НАПК

Мэр Могилева-Подольского задержан на взятке и уже извещен о подозрении – полиция

В Дрогобыче горело общежитие лицея

Полиция открыла дело по факту ДТП с участием замглавы Голосеевской РГА, он отказался от "драгера" и сдачи анализов

Кабмин объявил конкурсные отборы на глав Госгеонедр, ГАСИ и замгоссекретаря правительства

Кличко уволил замглавы Голосеевской РГА Ткаченко после "пьяного" ДТП

Автобус столкнулся с грузовиком на севере Черниговской области

И.Геращенко: Украина продолжит "выдавливать" россиян из всех миссий до деоккупации Крыма и Донбасса

Трое граждан Молдовы погибли в ДТП в Виннице

Работа "Аграрного фонда" заблокирована в связи с обысками НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА