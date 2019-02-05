Предстоятель ПЦУ утвердил состав Священного Синода и провел его первое заседание

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода ПЦУ и во вторник созвал его первое заседание.

"Митрополит Епифаний определил, что кроме постоянных членов Синода (патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона), в его состав включены: Димитрий, митрополит Львовский и Сокальский; Иоанн, митрополит Черкасский и Чигиринский; Сергий, архиепископ Донецкий и Мариупольский; Федор, архиепископ Полтавский и Кременчугский; Иларион, архиепископ Ровенский и Острожский; Евстратий, архиепископ Черниговский и Нежинский; Герман, архиепископ Черновицкий и Хотинский; Агапит, архиепископ Вышгородский; Симеон, епископ Днепровский и Криворожский", - сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ во вторник.

Первое заседание Священного Синода ПЦУ состоялось в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской под председательством митрополита Епифания с участием всех членов Синода, кроме архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия (из-за его госпитализации).

В сообщении подчеркивается, что согласно уставу ПЦУ, годовой (постоянный) Священный Синод состоит из митрополита Киевского как председательствующего и двенадцати епархиальных архиереев, которые периодически назначаются председательствующим, в соответствии со старшинством архиерейской хиротонии.

Синодальный год делится на два синодальных периода: зимний (1 сентября - 28-29 февраля) и летний (1 марта - 31 августа), половина членов летнего (постоянного) Священного Синода меняется в каждый такой период. Срок полномочий каждого члена Синода составляет год.

Как сообщалось, интронизация предстоятеля ПЦУ состоялась 3 февраля в Софийском соборе в Киеве по греческому обряду.