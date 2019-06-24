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16:11 24.06.2019

В ПЦУ определились с празднованием Крещения Руси-Украины

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В ПЦУ определились с празднованием Крещения Руси-Украины

 Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) на заседании в понедельник принял решение относительно празднования в конце июля 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.

"Провести 27-28 июля 2019 года общецерковное празднование 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины: 27 июля вечером - всенощное бдение в Михайловском Златоверхом соборе Киева; 28 июля утром - божественная литургия в Малой (Теплой) Софии, крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру и молебен", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания Синода в понедельник, обнародованном на сайте ПЦУ.

Теги: #крещение_руси #церковь #пцу #синод
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