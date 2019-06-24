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15:37 24.06.2019

Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается права руководства Киевской епархией

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Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается права руководства Киевской епархией

 Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) на заседании в понедельник принял решение, согласно которому почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишен права руководства Киевской епархией.

"…принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, констатировали, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако, утратил канонические права и обязательства, связанные с управлением епархией", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания Синода, обнародованном на сайте ПЦУ.

Указано, что отменяется п. 4 журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 года, который гласил "Святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г.Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря г.Киева), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины".

"В связи с невыполнением почетным патриархом Филаретом в отведенный Священным Синодом срок предыдущего решения Синода по представлению на регистрацию документов Киевской епархии, учитывая многочисленные просьбы приходов и монастырей Киева к предстоятелю, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, о принятии их в непосредственное подчинение, (…) - отменить п. 4 журнала №1 заседания Священного Синода от 5 февраля 2019 года и подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и по решению Поместного собора УПЦ Киевского патриархата (15 декабря 2018) и Объединительного Собора (15 декабря 2018) находятся в составе Православной церкви Украины", - говорится в пресс-релизе.

Почетный патриарх Филарет может в письме на имя митрополита Епифания обратиться к Священному Синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения в ПЦУ.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) на брифинге отметил: "То, что почетный патриарх Филарет единолично принимает те или иные решения, либо привлекает к легализации этих решений какой-то небольшой круг избранных им единомышленников, не имеет ни каноничной, ни юридической силы. Потому что Церковь – это канонично установленная структура и организм и в Церкви не может быть так, что эти решения или эти каноны мне нравятся, я их принимаю и исполняю, а эти мне не нравятся, я их не принимаю и не исполняю. (…) то, что заявляет почетный патриарх Филарет относительно своей принадлежности к Православной церкви Украины, Православной церковью Украины не воспринимается".

Он напомнил, что почетный патриарх Филарет принимал и подписывал решения Поместного собора Киевского патриархата об объединении, принимал участие в Объединительном соборе, голосовал за устав, голосовал за избрание предстоятеля, он был действующим архиереем и постоянным членом Синода согласно уставу ПЦУ, он принимал участие в жизни ПЦУ как иерарх, принимал участие в заседании Синода ПЦУ, "поэтому его внезапное решение сделать так, как он сделал, – это его ответственность".

"Но ПЦУ его решение не воспринимает. То есть с точки зрения ПЦУ это не ведет к разделу и созданию какой-то отдельной новой Церкви или юрисдикции. Это просто мнение почетного патриарха Филарета и его немногочисленных единомышленников. ПЦУ, как вы видите, через эти решения оставляет открытыми свои двери… даже для тех, кто по каким-то причинам временно решил отойти от нас, поискать чего-то другого, но эти двери остаются открытыми, потому что на самом деле мы все являемся единой поместной Украинской православной церковью", - подытожил архиепископ Евстратий.

Священный Синод также принял решение за участие в действиях, направленных на возникновение противостояния в церковной среде, исключить из состава епископата ПЦУ митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского, викария Белгородской епархии Петра (Москалёва).

В то же время запрещенные в священнослужении архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский) могут письменно в течение одного месяца обратиться к Священному Синоду путем подачи прошения на имя митрополита Епифания, относительно рассмотрения их дел.

"Определить, что единолично созванное и проведенное почетным патриархом Филаретом 20 июня 2019 года во Владимирском соборе Киева собрание приглашенных им лиц не имело никаких полномочий на принятие решений, в частности относительно решений Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата (15 декабря 2018), которые в соответствии с уставом УПЦ-КП сразу после подписания президиумом Собора во главе с патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вступили в действие", - решили на заседании Собора.

Кроме того, констатировали в ПЦУ, никакие решения, распоряжения и другие документы, выданные от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата или под именем ее уставных органов после юридической регистрации Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) 30 января 2019 года, не имеют канонической и юридической силы и является изначально не действительными и не подлежат исполнению.

Теги: #филарет #синод #пцу
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