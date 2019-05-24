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15:07 24.05.2019

УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и поддерживает предстоятеля Епифания - Синод

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УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и поддерживает предстоятеля Епифания - Синод

Священный синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) констатировал, что УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных решать все вопросы, "избегая разжигания вражды и противостояния".

Синод также выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Согласно пресс-релизу, обнародованному по итогам Священного синода в пятницу, предусмотрено в течение месяца завершить регистрацию уставов управлений УПЦ (ПЦУ).

Кроме того, начат процесс регистрации в новой редакции уставов и монастырей, а также духовных учебных заведений УПЦ (ПЦУ).

Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности УПЦ (ПЦУ) руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов.

"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусматривается принятие на постоянную работу", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время им разрешается в исключительных случаях, "с благословения церковной власти", баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления, "при соблюдении соответственно определенных условий".

На заседании также утвердили ряд назначений: архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор назначен главой Синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор – главой Синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий – главой Института церковной истории.

Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен в епископом Ольвийским о и на правах викария предстоятеля УПЦ (ПЦУ) будет пастырем грекоязычных верующих Украины.

Кроме того было разъяснено, что согласно порядку богослужений, во всех храмах УПЦ (ПЦУ) "должны провозглашаться имена блаженнейшего митрополита Епифания и правящего архиерея епархии".

"Согласно каноническому порядку иностранные визиты, в частности паломничества, должны осуществляться архиереями по благословению предстоятеля, митрополита Епифания", - также отметили в пресс-релизе.

Теги: #упц #епифаний #синод #церковь
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