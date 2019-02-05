События

16:47 05.02.2019

Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

1 мин читать
Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Неизвестные вандалы надругались над могилой немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает во вторник британская газета The Guardian.

"Могила К.Маркса была осквернена! Она выглядит так, будто кто-то прошелся по ней молотком", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter руководства Хайгейтского кладбища.

"Мы приведем в порядок (надгробие - ИФ) как можно скорее", - отмечается в Twitter.

При этом вандалы не тронули другие могилы на территории кладбища. The Guardian подчеркивает, что надгробие К.Маркса, вероятно, не удастся вернуть к первоначальному виду даже после реставрации.

Время совершения преступления пока неизвестно. Однако в руководстве Хайгейтского кладбища уверены, что вандалы использовали именно молоток, а удары были нанесены левой рукой.

Британская полиция была незамедлительно проинформирована об инциденте, расследование произошедшего будет начато позднее во вторник.

Могилу немецкого философа и писателя К.Маркса посещают ежегодно десятки тысяч человек.

К.Маркс переехал с семьей из Германии в Великобританию, где и создавал свои главные экономические произведения, в том числе - известный во всем мире "Капитал". Его могила находится в восточной части Хайгейтского кладбища, где также покоится его супруга Женни Маркс и другие члены семьи. Надгробие было официально открыто на церемонии в 1956 году.

Теги: #великобритания #вандалы #маркс #лондон #могила
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:11 05.02.2019
Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

13:45 05.02.2019
Посол Великобритании обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения судебного запрета Супрун

Посол Великобритании обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения судебного запрета Супрун

13:39 03.02.2019
Мэй заявила о новых идеях в переговорах с ЕС по Brexit

Мэй заявила о новых идеях в переговорах с ЕС по Brexit

14:02 01.02.2019
ЕС может сохранить безвизовый режим для британцев даже при "жестком сценарии" Brexit

ЕС может сохранить безвизовый режим для британцев даже при "жестком сценарии" Brexit

12:51 01.02.2019
Британские парламентарии обвинили Минобороны в неумелом финансовом планировании

Британские парламентарии обвинили Минобороны в неумелом финансовом планировании

09:28 30.01.2019
Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

06:53 30.01.2019
Британский парламент решил пересмотреть "страховочный план" по ирландской границе

Британский парламент решил пересмотреть "страховочный план" по ирландской границе

03:01 30.01.2019
Парламент Великобритании не принял очередную поправку по Brexit

Парламент Великобритании не принял очередную поправку по Brexit

02:48 30.01.2019
Парламент Великобритании не приняли поправку с тем, чтобы отложить Brexit

Парламент Великобритании не приняли поправку с тем, чтобы отложить Brexit

15:26 29.01.2019
Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit

Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

Действия бывшего военного руководства, приведшие к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как госизмена – Луценко

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

Несколько районов Бердянска вновь остались без воды из-за дальнейшего обвала коллектора

В Софии Киевской проходит церемония интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело о ДТП с участием артистов "Дизель шоу" направлено в суд – полиция

РФ скрывает истинное состояние здоровья политзаключенного Бекирова и нарушает его права – Денисова

В Окружном админсуде пояснили, что отстранили Супрун из-за двойного гражданства и превышения ею срока пребывания в статусе и.о.

Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

Число погибших в ДТП вблизи КПВВ "Марьинка" увеличилось

В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

Столкновение двух легковушек неподалеку от КПВВ "Марьинка", есть жертвы

Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении в невыплате зарплаты работникам на более 11 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА