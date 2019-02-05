Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Неизвестные вандалы надругались над могилой немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает во вторник британская газета The Guardian.

"Могила К.Маркса была осквернена! Она выглядит так, будто кто-то прошелся по ней молотком", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter руководства Хайгейтского кладбища.

"Мы приведем в порядок (надгробие - ИФ) как можно скорее", - отмечается в Twitter.

При этом вандалы не тронули другие могилы на территории кладбища. The Guardian подчеркивает, что надгробие К.Маркса, вероятно, не удастся вернуть к первоначальному виду даже после реставрации.

Время совершения преступления пока неизвестно. Однако в руководстве Хайгейтского кладбища уверены, что вандалы использовали именно молоток, а удары были нанесены левой рукой.

Британская полиция была незамедлительно проинформирована об инциденте, расследование произошедшего будет начато позднее во вторник.

Могилу немецкого философа и писателя К.Маркса посещают ежегодно десятки тысяч человек.

К.Маркс переехал с семьей из Германии в Великобританию, где и создавал свои главные экономические произведения, в том числе - известный во всем мире "Капитал". Его могила находится в восточной части Хайгейтского кладбища, где также покоится его супруга Женни Маркс и другие члены семьи. Надгробие было официально открыто на церемонии в 1956 году.