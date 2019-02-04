События

19:57 04.02.2019

Суд арестовал задержанного на взятке руководителя коммунального предприятия из Стрыя с правом залога в 1 млн грн

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Суд арестовал задержанного на взятке руководителя коммунального предприятия из Стрыя с правом залога в 1 млн грн

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю коммунального предприятия из райцентра Стрый, задержанному на получении взятки в 690 тыс. грн.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Львовской области, суд также определил чиновнику альтернативу залога в сумме 1 млн грн.

В то же время, женщине-пособнице суд определил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщалось, 31 января 2019 года сотрудники полиции и прокуратуры задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 690 тыс. грн руководителя коммунального предприятия из райцентра Стрый (Львовская область) и его пособницу, которая обеспечивала имитацию добросовестного участия субъекта предпринимательской деятельности в тендере и обналичивала полученные от преступной схемы средства.

Взятку руководитель коммунального предприятия вымогал в качестве отката за покупку техники для упомянутого предприятия.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #взятка #львовская #кп #арест
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Интерфакс-Украина
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