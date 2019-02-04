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17:07 04.02.2019

Неизвестные в Киеве обстреляли окно регионального офиса НСЖУ, заявляют в организации

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Неизвестные в Киеве обстреляли окно регионального офиса НСЖУ, заявляют в организации

 В столице неизвестные обстреляли окно-витрину Киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Как сообщается в понедельник на сайте НСЖУ, инцидент произошел в ночь на 1 февраля. Поврежденное окно обнаружили уже в конце рабочего дня и обратились в полицию.

"В полиции заявили, что удивляться нечего: помещение в самом центре Киева, на улице Крещатик, где стрельба – не редкость. В городе в последнее время выяснение отношений с использованием огнестрельного оружия – а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии – встречается довольно часто", - рассказала ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в частности исследуют записи с камер наблюдения.

"По предварительным подсчетам, ущерб нанесен на сумму 15-20 тыс. грн", - сказала А.Малиенко.

Теги: #киев #стрельба #нсжу
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