В Независимый экспертный совет по деятельности СМИ вошли 11 представителей, координатором избрана глава АППК

В Независимый экспертный совет по вопросам деятельности масс-медиа вошли 11 представителей отрасли, сообщается сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Координатором экспертного совета стала глава Ассоциации правообладателей и поставщиков контента (АППК) Наталья Клитная.

Согласно сообщению, главная задача совета - содействие соблюдению средствами массовой информации требований законодательства о выборах и соблюдение журналистской этики.

В целом о желании принять участие в работе этого временного коллегиального экспертного органа заявили 15 лиц. При этом, по мнению Общественного совета регулятора, 11 чел. - оптимально для его эффективной работы.

В итоге в состав Независимого экспертного совета вошли: член Общественного совета, юрист, психолог, член многих отраслевых ассоциаций в сфере медиа Елена Андриенко; рекомендованная Независимой ассоциацией телерадиовещателей Ольга Большакова; от общественной организации "Медийная инициатива "За права человека" Александр Борисенко; глава АППК Н.Клитная, юрист телеканала "Украина" Елена Любченко; заместитель директора Института социальной и политической психологии АПН Любовь Найденова; юрист, специалист в рекламной отрасли Ирина Скрипка; от общественного союза "Всеукраинская ассоциация вещания общин" - Андрей Соломаха; юрист телеканала "1+1" Ирина Стройко; от фонда "Общественность" - Александр Чекмышев; и рекомендованная правлением Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина.

Как сообщалось, Украина передала в Европейский парламент приглашение для мониторинга выборов президента, которые состоятся 31 марта.

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