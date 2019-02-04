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09:19 04.02.2019

Киберполиция заблокировала работу более 50 пиратских сайтов, созданных киевлянином

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Киберполиция заблокировала работу более 50 пиратских сайтов, созданных киевлянином

Украинские правоохранители прекратили работу пиратских сайтов, которые создал и администрировал 35-летний киевлянин.

Как сообщается на сайте полиции Киева в субботу, сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции совместно с коллегами из Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность ресурсов, воспроизводивших фильмы и сериалы с нарушением авторского права.

Сотрудники киберполиции установили мужчину, который создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов. Среди них - kinogo2019.com, kinobudka.net, onlineseriali.net и lostkino.net. Было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведение аудиовизуальной продукции.

В Киеве правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства, полученные от размещения рекламы на веб-сайтах. Изъято также три системных блока, на которых были развернуты 210 виртуальных машин.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 176 (нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Изъятая техника направлена на проведение всех необходимых экспертиз. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Теги: #сайты #киберполиция #пиратство
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Интерфакс-Украина
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