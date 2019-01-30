Климкин призывает международных партнеров к давлению на РФ для обеспечения Павла Гриба необходимым лечением

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обращается к международным партнерам с призывом о давлении на РФ для того, чтобы удерживаемый в России украинец Павел Гриб получил надлежащее лечение.

"Обращаюсь ко всем нашим друзьям и партнерам: нужно давить на РФ, чтобы украинец получил необходимое лечение. Сейчас российское псевдосудопроизводство и, главное, отправление "по этапу" может его просто убить", - написал глава МИД на странице в Фейсбуке в среду.

Он напомнил, что состояние здоровья П.Гриба критичное, к тому же за время нахождения в СИЗО у украинца появились "новые сложные заболевания".