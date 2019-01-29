Директор ГБР: Ни один из кандидатов в президенты не фигурирует в уголовных делах, расследуемых Госбюро

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба просит не вовлекать Госбюро в информационные войны избирательной кампании.

На брифинге во вторник в Киеве Р.Труба отметил, что в подследственности бюро есть расследование дел в отношении высокопоставленных должностных лиц. "Это может использоваться третьими силами для дезинформации, для имиджевых войн конкурентов во время избирательной кампании", - прогнозирует он.

В этом контексте Р.Труба добавил: "Прошу всех претендентов (на должность президента Украины - ИФ) не вовлекать ГБР в собственные информационные войны".

При этом он заверил, что ГБР не станет "инструментом в предвыборной кампании".

По словам Р.Трубы, в настоящее время ни один из кандидатов в президенты не фигурирует в уголовных производствах, расследуемых Госбюро.

Отвечая на вопрос о том, расследуется ли производство, в котором может фигурировать фамилия кандидата в президенты, экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, директор ГБР подчеркнул, что ещё в декабре Госбюро начало расследование возможных фактов злоупотреблений в Минобороны. "В настоящее время мы только на начальном этапе... говорить сейчас о конкретных лицах безответственно", - сказал он.

Р.Труба также заверил, что на него не оказывается давление ни стороны президента, ни стороны кого-либо в контексте расследований.