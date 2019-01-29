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11:32 29.01.2019

Тегеран не будет вести переговоров по ракетной программе - глава Минобороны Ирана

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Тегеран не будет вести переговоров по ракетной программе - глава Минобороны Ирана

Иранская ракетная программа не является предметом для переговоров, заявил во вторник министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Враги говорят, что ракетную мощь Ирана нужно ликвидировать, но мы неоднократно заявляли, что наш ракетный потенциал не может быть предметом переговоров", - приводят его слова иранские СМИ.

В свою очередь секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что хотя Иран не имеет каких-либо ограничений в разработках ракет более дальнего радиуса действия, однако в данный момент речь идет не об увеличении дальности ракет, а об улучшении их точности.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что резолюция СБ ООН, сопровождавшая соглашение 2015 года по иранской ядерной программе, призывала Тегеран в течение восьми последующих лет воздерживаться от разработки баллистических ракет. Однако в Иране считают, что эти призывы не носят обязывающего характера.

В середине января Иран произвел пуск ракеты-носителя со спутником, который не смог достигнуть орбиты.

Однако в США подвергли резкой критике запуск иранской ракеты-носителя. Так, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не потерпят игнорирования Ираном международных норм.

МИД Франции также осудил запуск, отметив свою обеспокоенность баллистической программой Ирана. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова ввести санкции в отношении Тегерана в случае отсутствия прогресса в переговорах по иранской баллистической программе.

Теги: #минобороны #иран #тегеран
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